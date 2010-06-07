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Spor

Mustafa Denizli: Çalışacak pozisyonda değilim

07 Haziran 2010 02:54

T24 - Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, İran'dan kendisine yönelik yoğun istek bulunduğunu, ancak şu aşamada çalışacak pozisyonda olmadığını söyledi.

Kanaltürk'te bir programa telefonla bağlanan Denizli, bir rahatsızlığı olduğunu belirterek, ''En az hasarla geçmeye çalışıyorum. Beynimdeki kılcal damarlarda çatlama meydana geldi. Çok ciddi değil. İlaçlarımı kullanıyorum. İstirahat ediyorum'' dedi.

Süreci en sağlıklı şekilde geçirmeye çalıştığını kaydeden siyah-beyazlı takımın eski çalıştırıcısı, Beşiktaş Kulübü ile kontratını yenilemesi konusunda ise ''Beşiktaş ile kontratı yeniledim. Geçerliliği vardı. Borsaya da bildirildi. Beşiktaş'ta bir sorunum olmadı'' diye konuştu.

Geleceğe dönük planlarını da açıklayan Mustafa Denizli, ''Beşiktaş'ta özellikle altyapı çalışmalarında bulunmak istiyorum. Türkiye'de ve yurt dışında gençleri bulma düşüncesindeyim'' dedi.

Denizli, gelecekte çalışıp çalışmayacağı konusundaki soruyu şöyle yanıtladı:

''Yakın bir süreçte olmaz. İran'dan yoğun istekler var. Ama çalışacak pozisyonda değilim. Öyle olsaydı kendi kulübümde devam ederdim. Hiçbir yerde şu aşamada görev yapamayacağım. 3-5 ay sağlıklı bir sürece ihtiyacım var. Ondan sonra yol haritasını yaparım.''


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