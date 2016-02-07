Mustafa Denizli: Ben de Çin'e gidebilirim ama bu önümüzdeki yılın sonuna kadar olmaz

Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 0-0 berabere kaldıkları Torku Konyaspor maçı sonrası takımının durumunu ve Çin takımına giden olan Burak Yılmaz transferine dair konuşurken Çin liginden teklif gelmesi durumunda kabul edebileceğini belirterek, "Değerlendiririm ama bu önümüzdeki yılın sonuna kadar asla olmaz" diye görüş belirtti.gelecekteki yol haritalarına ilişkin önemli ipuçları verdi.

"Yeni bir yol yapacağız"

Express Gazetesi internet haber portalına göre, Türk Telekom Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Denizli, takımda vuruş kalitesinin eksik olduğunu belirterek, Üç puan bize ciddi bir yol haritası çıkaracaktı. Bu haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ama bunu başaramadık. Önümüzdeki tabloda ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız. Bu yeni yol da takımın içinden gerçekleşecek. Oyun formatını veya kullandığımız futbolcuları değiştiririz ama Galatasaray'ın hedefini değiştirmeyiz. Yeni bir arayışın içine mecburen gireceğiz" dedi.

"Ben de Çin'e gidebilirim ama..."

Denizli, transfer dönemindeki atılımıyla ön plana çıkan Çin liginden teklif gelmesi durumunda kabul edebileceğini belirterek, "Değerlendiririm ama bu önümüzdeki yılın sonuna kadar asla olmaz" diye görüş belirtti.

"Burak'ı ikna etmeye çalıştım"

Çin ligi takımlarından Beijing Guoan'a transferi gündemde olan Burak Yılmaz'ın ısrarla gitmek istediğini anlatan Denizli, "Transferde karar mercisi Burak'ın kendisidir" dedi. Golcü oyuncuya çok ciddi bir teklif yapıldığını aktaran Denizli, "Burak ile dün uzun uzun görüştüm. Kendisinin ağırlıklı olarak gitmek istemesine hiçbir şekilde paralellik göstermedim. Burak, ısrarla gitmek istediğini söyledi. Akşam, toplantımızdan sonra Burak bir kez daha bana geldi. 'Hocam durumumu bir daha değerlendirdim. Israrla gitmek istiyorum' dedi. O aşamadan sonra etkide bulunmam mümkün değildi"değerlendirmesinde bulundu.

"Burak'ın gitmesine çok üzüldüm"

Deneyimli teknik adam, Burak'ın gidişinden dolayı üzüntülü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çok üzüldüğümü kendisine belirttim. Burak da çok üzgündü. Neticede Burak bir karar verdi ve ısrarla arkasında durdu. Kulüp, bir takım talepleri değerlendirir. Devre arasında 6 transfer düşüncemiz vardı. Bugünkü tablo itibarıyla Burak'ın gidişi Galatasaray'a hem ödedikleri hem de aldıklarıyla 20 milyon avroluk fark ediyor. Bu ciddi bir rakam ama bu benim açımdan Burak'ın gidişini sağlayacak bir rakam olmazdı. Benim belli bir yere kadar sorumluluğum ve yetkim var. Benim kararlarımın yönetimin üstüne çıkması mümkün değil. Hala atılmış imzalar yoktur. Transferler imza atılınca gerçekleşir." Galatasaray'da zor bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Denizli, tüm şartları kabullendiğini söyledi.

"Küstüm, oynamıyorum deme lüksü yok"

Zor bir dönemin kendilerini beklediğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti: "Küstüm oynamıyorum deme lüksüm yok. Şartlar düşündüğümüz gibi gerçekleşmeyebilir. Zor bir dönem bizi bekliyor ama ne olursa olsun bu göreve başladıktan sonra bütün şartları kabullendiğim anlamına gelir. Bu şartlar oluşursa devam ederim, oluşmazsa devam etmem gibi düşüncem asla olmaz. Zor bir tablo ile karşı karşıyayız ama önemli olan bu zorluklarla mücadele etmek. Düşündüğüm tablonun ocak ayında gerçekleşmemesine, düşüncelerimizde olmayan ayrılığın gerçekleşmesine üzüldüm."

"Şartlar bizi zor duruma getirdi"

Galatasaray'a geldiği için pişmanlık duymadığını anlatan Mustafa Denizli, "Şartları bilsem yine gelirdim. Burası benim için farklı bir yer. Böyle bir tablo beklemiyordum. Şartlar bizi zor bir duruma getirdi. Bunu 'ben yarı yoldan dönüyorum' diye bir bakış açısıyla değerlendirmek mümkün değil. Üç kulvardan birinde ciddi yaralı şekilde devam ediyoruz. Neticede burası Galatasaray. Şartlar ne olursa olsun en iyisini yapmak zorundayız. Zaten bunun dışında düşünen varsa bu yolculukta bizimle olmaz. Çalışma yaşamı, zaman zaman beklemediğiniz tabloları ortaya çıkarır ama hayatım boyu verdiğim hiçbir karardan dolayı pişmanlık duymadım. Sıkıntılı günleri aştıktan sonra güzel günleri yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"O transferleri Ağustos'ta mutlaka yapmalıyız"

Mustafa Denizli, devre arasında yapamadıkları transferleri yaz döneminde yapma mecburiyetinde olduklarını vurguladı. Gündemlerinde olan 4 oyuncu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Ocakta gerçekleştiremediğimiz 4 transferle ilgili çalışmalar ve takibimiz devam ediyor. Şu anda yapamadık ama ağustos ayında mutlaka gerçekleşme mecburiyeti var. Bu lüks bir düşünce değil ihtiyaçtır. Bunun yapılma mecburiyeti var" diye konuştu.

"Sinan'ın sakatlığı diğerlerinden farklı"

Denizli, son zamanda sık yaşanan sakatlıkların sorulması üzerine şöyle devam etti: "Sinan'ın sakatlığı diğerlerinden farklı değerlendiriyorum. Sinan, gündemde olan genç bir oyuncu. Bu kadar gündemde olduğunuz zaman kimyanız ister istemez etkileniyor. Beklentilerin yükseldiği genç fubolcuların uykuları dahil her şey değişebilir. Bu sakatlıklarda bu faktörlerin de önemli rolü var. Semih ve Denayer'in sakatlıkları, Ankara'daki zeminden kaynaklıydı. Podolski'nin geldiği günden beri bir sakatlığı vardı. Fedakarlık yaparak oynuyordu. Bunu sağlıklı duruma getirmek için 3 hafta izin verdik. Bunun dışındaki sakatlıklar darbeye bağlı gerçekleşti."