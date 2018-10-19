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Spor

Mustafa Denizli: Arda'ya ‘Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim

"Cenk de Türkiye'ye gelmesin"

19 Ekim 2018 11:12

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son günlerde adı skandallarla anılan Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Denizli, Turan’a “Türkiye’ye tatile bile gelme” dediğini aktardı.

Geçen haftalarda Kasımpaşa’nın başına geçen Mustafa Denizli, TGRT Haber’de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programında Arda Turan’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Denizli, şunları söyledi:

"Arda Turan’ın yüzüne de söyledim, ‘Türkiye’ye tatile bile gelme’ dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye’ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin."

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