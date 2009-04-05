Mustafa Denizli: 2.'likten mutlu olunmaz



Turkcell Süper lig 26. haftasında Beşiktaş Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Karşılamnın ardından mikrofonlara konuşuan Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli "26. hafta" sözüyle ilgli şöyle dedi.



"Onu söylerken yani orada olan herkes biliyor, dediğim gayet açık ligin 26 ve 27. haftasında ligin üstündeki takım sayısı 7 ise o haftalara da daha aza düşecektir demiştim ve öyle de oldu. Yarın rakiplerimizin maçları nasıl olur bilemem ama puan kaybederlerse tepede iki takım kalacak. Bulunduğumuz yerden ne mutluyuz ne de mutsuzuz, ikincilikten mutlu olunmaz. Önümüzdeki haftalar ne olur bilinmez" dedi



Yusuf Şimşek ve maç öncesinde tarafatarın meşale şovyna deyinen Mustafa Denzili, "Yusuf istediğim kıvama geliyor. Bugün iki defa boğulduk bir tanesi sevgi seli diğeri ise dumandan boğulduk, sevginin böylesi dünyada az görülür ama açıkcası bize yarım saate mal oldu. ısınma periyoduna 15 dakika geç girdik. İnanılmaz bir dumandı. Önümüzdeki haftalara Helikopterle mi geliriz bilemiyorum"



Tello'nun yedek kalmasıyla ilgili de, "Bu durumsal bir düşünceydi taktiksel değil. Çok uzun bir yolculuk yaptı. Sabah Ona ekstra bir idman yaptrıdım diğer arkadaşlarından fazla ekstra 5 saat kadar uyku verdim. Rakibimizin 10 kişi olmasından dolayı oyuna aldım" dedi.