Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs\'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs\'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul\'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

Listesinde değişikliklere giden Mustafa Cengiz\'in yeni yönetim aday listesi şöyle:

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.