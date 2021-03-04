"Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyecek"

Galatasaray'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular, dün akşam Ankaragücü'ne mağlup oldukları maçın ardında hakem kararlarına tepki gösterdi. Cimbom'da Başkan Mustafa Cengiz'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le görüşüp MHK'nın patronu Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyeceği belirtildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi. Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Görevden alınmasını isteyecek

Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.