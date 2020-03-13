Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan ve babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Etik Kurulu'na sevk ediliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakem Mete Kalkavan ve babası hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Etik Kurulu'na sevk ediliyor.

Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan’ın babası A. İhsan Kalkavan’ın 2015'te Türk Telekom Stadı’nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan’ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Mustafa Cengiz, yaptığı açıklama nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edilecek.

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