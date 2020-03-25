Mustafa Cengiz duyurdu: Albayrak çiftinin oğlunun da Koronavirüs testi pozitif çıktı

"Fatih hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Bende bilinen belirtelerin hiçbiri yok. Test yapıldı bunun sonuçlarını bekliyoruz. Velev ki korona geldi... Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin zaman içerisinde yüzde 80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan yüzde 20 için devlet bir ulusal savaş içinde. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak."

"Bu maçları oynamayalım diye yalvardım. Mezar taşına yazılmış adamın, söyledim, söyledim inanmadınız bakın ne oldu diye. Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur. 12 Mart günü devletimiz ve TFF başkanı, maçların seyircili oynanacağını ilan etti. Biz panik yapmayalım, korkuya gerek yok, provokasyona dikkat edin dedik. Bütün konuştuklarımızın miladı, 12 Mart Perşembe 19:00'da devletimizin ani bir kararla seyircisiz oynatma kararıdır. Biz de şaşırdık. TFF seyircili dedi, 3 saat sonra devletimiz seyircisiz dedi. Bilmediğimiz şeyler olduğu izlenimini aldık. Hoca çok büyük çaba sarf etti, futbolcuları tek tek ikna etti ve maç oynandı. Anlatamadık, inanmadılar. Biz bir avantaj elde edelim demedik, erteleyelim dedik. TFF, müthiş bir inatla, ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz tehlikesini gördük. Bugün devlet seyircili oynayalım derse, bugün ona da uyarız. Devlet demek ki salgını kontrol altına almış deriz."