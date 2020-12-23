Mustafa Cengiz: Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum" diyen Cengiz, "Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve yönetim arasında problem olduğuna dair iddialar ile Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı söylentilerine cevap verdi. Öte yandan Başkan Cengiz, Galatasaray'ın devre arasında transfer yapacağını söyledi.

"Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir"

"Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuşan Cengiz, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir" diye konuştu.

"Fatih hocamızın yanındayız"

Mustafa Cengiz, Karagümrük maçında kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'le ilgili maç sonu resmî siteden herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştirenlere de yanıt verdi. Cengiz, "Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Kendisi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli teknik direktör. Kimse alınmasın. Ben Terim'e karşı değilim ki! Niye tekrar tekrar söyleyeyim. Hoca ile oturuyorsun, odadan çıkıyor kriz var diyorlar. Koridorda hangi hayalet var, bilmiyorum. Biz kesinlikle hocamızın yanındayız. Bizim tavrımız belli, bunu neden tekrar ilan edelim" sözlerini kaydetti.

"Galatasaray’da transfer olacak tabii ama ne derece tatmin eder bilemem"

"Ocak ayında transferler gelecek mi?" sorusuna da yanıt veren Cengiz, "Uçaklar kalktı, kremalar, çilekler kondu diyemem kimseye laf atmıyorum. Bize verilen görevin gereğini yapıyoruz. İlk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok, 500 milyon TL gelir azalması var. Milyar TL’yi aşan bir spor kulübüyüz. Çok ciddi zarar çıkacak ki en iyi durumda olan Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerek. Galatasaray’da transfer olacak tabii ama ne derece tatmin eder bilemem" dedi.

Cengiz sözlerinin devamında ise, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi. Falcao'ya dedik ki gündüz görsen korkardın bu kalabalığı" diye konuştu.