Mustafa Cengiz'den, elinde havai fişek patlayan Omar'la ilgili açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Futbolcuyu bulunduğu hastanede ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklaması şu şekilde:

"Üzücü bir olay. Yeni yıla girdik ama bu olay umalım da berbat geçen 2020'de kalsın. Omar'ın morali iyi. Darbe almış. Çocukları yanında olduğu için biraz da onları koruma amaçlı olmuş. Bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum.



Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Futbolcumuza verilen destek için herkese teşekkür ediyorum. Göz insanın en hassas organıdır. Hastanemize teşekkür ediyoruz. İyiye gidiş var. Umut en güzel duygudur. Kesin konuşmak doğru olmaz. Daha net bir durum için 1-2 hafta için beklememiz gerekecek."

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