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Mustafa Ceceli'ye 'kaçma' cezası

Etiler'de trafik çevirmesine yakalanan şarkıcı, Zincirlikuyu'da aracının önü kesilerek durduruldu

28 Ocak 2017 12:24

Şarkıcı Mustafa Ceceli, İstanbul Etiler’de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı. Zincirlikuyu’da aracının önü kesilerek durduruldurulan Ceceliye, 'Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak' ve 'Kontrol noktasından kaçmak' suçlarından 301 TL para cezası kesildi. Ceceli'nin, kovalama sırasında bir ara yolda durup, yanındaki kadın arkadaşını indirdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre Mustafa Ceceli'nin cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu. Ceceli'nin, aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine, polisler peşine düştü.  

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi

"Sizden korktuk kaçtık"

Polis ekibi, Ceceli’yi Zincirlikuyu’da aracının önünü keserek durdurdu. Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı.

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen şarkıcı, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı.

Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora’ya yeni şarkısını dinlettiğini söyledi.

 

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