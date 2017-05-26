Mustafa Ceceli'nin 9 yıllık evliliği sona erdi

Şarkıcı ve söz yazarı Mustafa Ceceli, sürpriz bir şekilde evliliğinin sona erdiğini açıkladı.

Ceceli, Sinem Ceceli'yle olan 9 yıllık evliliğini bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ceceli, 1 Kasım 2008 tarihinde Sinem Ceceli ile evlenmişti. Dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gizli olarak görülen davanın ardından boşanan çiftin 2011 yılında dünyaya gelen Arın adlı bir de oğlu bulunuyor. 37 yaşındaki şarkıcı en son ‘Zincirimi Kırdı Aşk’ isminde bir albüm yapmıştı.

Mustafa Ceceli’nin anlaşmalı olarak boşandığı eşine 3 milyon Türk lirası ve şu anda oturdukları evlerini vereceği söylendi.

Ceceli, boşanmanın ardından Instagram sayfasından şu açıklamayı paylaştı: