Mustafa Ceceli: İftira atıyorsan bunun altından kalkamazsın

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz elde edilmiş görüntülerini çocuğunun velayet davasında kullanmasının ardından hakkında yapılan eleştirilere sahnede tepki gösterdi. Ceceli, "İftira atıyorsan bunun altından kalkamazsın" dedi.

Bazı belediyeler tarafından konserleri iptal edilen ve radyo programalrının şarkılarına ambargo koyduğu Ceceli, önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündeme gelen haberlere ilişkin olarak konuştu.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftira atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir" sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 1.5 yıl önce boşandığı eşine karşı açtığı velayet davasının dosyasına Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz bir şekilde elde edilen ve evlerinde çekilmiş görüntülerini eklemiş; dava dosyasına girmesinin ardından bu görüntülerin büyük bir kısmı basına sızmıştı.

İzinsiz ve yasadışı şekilde elde edilen görüntülerin basına sızmasının ardından İntizar'ın birlikte çalıştığı Poll Production haberleri 'şaşkınlık ve üzüntüyle okuduklarını' belirterek şarkıcıyla hiçbir bağları kalmadığını açıklamıştı. Şirketin sahibi Polat Yağcı, gelen tepkilerin ardından ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Sanatçımız İntizar'la yollarımızı ayırma sebebimiz kişisel tercihleri ya da özel hayatı değildir. Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerinden uzak, dürüstlük ve güven üzerine kurulmuştur. Mustafa Ceceli'nin boşanma sürecinden itibaren gündeme gelen bu konuda sanatçımız İntizar defaatle bizleri yanlış yönlendirmiş ve sanatçı/yapımcı şirket arasında zaruri olan dürüstlüğün korunması ilkesini temelinden sarsmıştır. Bu sebeple profesyonel ilişkimiz sonlandırılmıştır."

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ise İntizar ile Gedik'in görüntülerinin yasadışı ve izinsiz bir şekilde sızdırılması, öncesinde de velayet davasına konu edilmesinin ardından "Yılın skandalı sonunda patladı" yorumunda bulunmuştu.

Semercioğlu, gelen tepkilerin ardından kaleme aldığı yazısında Ceceli'nin eski eşine ve çocuğunun annesine yaptığını çok ayıp ve yakışıksız bulduğunu belirterek, "Ben bu olayda önce ve sonuna kadar küçük Arın’ı savunuyorum. Sonra İntizar’ı... Ardından da Sinem’i... Ceceli’yi hiç savunmuyorum" dedi. Olayın 'haber' değeri olduğu değerlendirmesinde bulunan Semercioğlu, "Sinem Gedik bir kadınla değil de erkekle ilişki yaşasaydı yine “skandal” başlığını atacak mıydın" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Kesinlikle evet. Çünkü bu haberde skandal olan iki kadının yakınlaşması değil, olay sırasında evde çocuğun olduğu iddiası. Ve Ceceli’nin, çocuğunun annesinin görüntülerine dayanarak dava açması. Bunlar skandal değilse neden 3 gündür Türkiye bu olayla çalkalanıyor?"

Yaşananların ardından sosyal medyada çok sayıda kişi İntizar ve Sinem Gedik'e destek çıkarken; Mustafa Ceceli'ye ise tepki gösterdi.