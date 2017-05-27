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Kültür-Sanat

Mustafa Ceceli, 9 yıllık evliliğini neden bitirdiğini açıkladı

"Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik"

27 Mayıs 2017 12:48

9 Yıllık eşi Sinem Ceceli'den tek celsede boşanan Mustafa Ceceli boşanma kararına ilişkin olarak açıklama yaptı. Ceceli, "Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğa neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir" dedi. 

Habertürk'e konuşan Ceceli iki-üç yıldır gerginlik yaşadıklarını ve boşanmanın gündemlerinde olduğunu belirterek , "Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır" açıklamasını yaptı.

Ceceli'nin açıklamaları şöyle:

"Huzursuzluk aşamadık"

İki üç yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik.

İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğa neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık.

"Neyim varsa eşimindir"

Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır.

Neyim varsa eşimindir. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağım. Kanunlar onu ne kadar koruyorsa ben iki katı koruyacağım. Aile bütünlüğümüzü bozmayacağız.

 

 

 

 

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