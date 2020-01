Mustafa Can, arabalı yatak hayaline kavuştu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lösemi tedvisi gören 5\'inci sınıf öğrencisi Mustafa Can Giriş (11), hayali olan arabalı yatağa kavuştu.

Kentte 16 yıl önce evlenen Emine (41) ve Cuma Giriş (39) çiftinin 4 çocukları oldu. 1.5 yıl önce rahatsızlanan çocuklardan Mustafa Can\'ı hastaneye götüren, zaman zaman şoförlük yapan Cuma Giriş, oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Mustafa Can, 9 ay boyunca Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi gördü. Mustafa\'ya şu anda ilaç tedavisi uygulandığını anlatan anne Songül Giriş, \"Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde son çare olarak ilik nakli yapılacak. Oğlumuz hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona \'Kan değerlerin düşük, iyileşeceksin\' diyoruz\" dedi.

ARABALI YATAĞINA KAVUŞTU

Çok sevdiği polis üniformasını üzerinden çıkarmayan Mustafa Can Giriş, tek hayalinin arabalı bir yatak olduğunu, bu güne kadar kendine ait yatağının olmadının söyledi. Bunun üzerine Yüreğir Belediyesi, Mustafa Can\'a arabalı bir yatak yolladı. Anne Emine Giriş ise yetkililere teşekkür ederek, \"Mustafa çok mutlu oldu, yatağından çıkmıyor. Onun bu arzusunu gerçekleştirenlere teşekkür ederiyoz\" dedi.

POLİSLER ZİYARET ETTİ

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Giriş ailesini evinde ziyaret etti. Polisler yanlarında getirdikleri, oyuncak ve yeni polis elbisinin ise Mustafa Can ve kardeşlerine verdi. Üniformalı polislerin telsizleriyle poz veren Mustafa Can, onlarla da sohbet etti.



