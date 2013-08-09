Mustafa Balbay'ın 5 yaşındaki oğlu: Beni de içeri alın babamla kalayım

Ergenekon davasında 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Mustafa Balbay'ı Ramazan bayramı arefesinde ailesi ziyaret etti. Yaşananları anlatan Balbay'ın eşi Gülşah Balbay, 5 yaşındaki çocukları Deniz'in babasını kollarından tutup çıkarmak istediğini, buna gardiyanların bile dayanamadığını söyledi.

Arefe günü yapılan açık görüşte Ergenekon tutukluları 1’er saat aileleriyle görüştü. Gazeteci Mustafa Balbay’ın 5 yaşındaki oğlu Deniz’in, babasının arkasından, “Beni de içeri alın. Babamla birlikte kalayım” diye ağlaması gardiyanları da ağlattı.

Eyüp Serbest'in Hürriyet gazetesindeki haberine göre, Gülşah Balbay, 34 yıl 8 ay ceza alan eşi Mustafa Balbay’ı, çocukları Yağmur ve Deniz’le birlikte 1 saatliğine görmek için Ankara’dan Silivri’yi gitti. Gülşah Balbay o ziyareti şöyle anlattı:

“Deniz artık yalanlara inanmıyor. Daha önce, ‘Baban çalışıyor. Burası havaalanı’ diyorduk. Uçağa binerken de üzerimiz arandığı için. Fakat artık oyunlarla kandıramıyoruz. Farkında. ‘Babamı kafese koydular’ diyor. Hayır oğlum. Baban orada çalışıyor, işi var diyoruz ama inanmıyor. Biz ister istemez onun yanında 5 Ağustos’u konuşuyorduk. Belki olumlu bir karar çıkar diyorduk. Olumlu karar da şu: 18 yıl olursa şu kadar yılını yattın, şu kadar sene sonra çıkarsın diye bir ümitle gidiyorduk. Demek ki Deniz her şeyi bizim kadar iyi takip etmiş ve bizim kadar iyi anlıyor. Babayı çekip almak istedi. Baba artık gel yeter. Tutup kollarından. Gardiyanlar bile dayanamadılar. Ben ilk defa onları bu halde görüyorum. Onlar bile biçare bizi izlediler. Sonunda Mustafa terk etmek zorunda kaldı. Süre dolmuştu. Kapının arkasından bir süre çığlıklar attı. ‘Ben de geleyim. Beni de babamın yanına koyun. Ben de babamla birlikte kalmak istiyorum’ diye sayıkladı. Sonra sakinleşti. Dışarı çıktık. Özlüyor çocuklar. Hiç birşey baba sevgisini koparamaz ki. Çok zor. Tanrım kimseye yaşatmasın.”



İrem Çiçek: Bayram değil zulüm



Dursun Çiçek de açık görüşte ailesiyle buluşanlar arasındaydı. Kızı İrem Çiçek yaşananları şöyle anlattı:

“Babam gelir gelmez orada bulunanlar büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladı. Dediler ki komutanım bu süreç azimle son bulacaktır. Babam gayet dirayetli ve güçlüydü. Zaten duruşmada da sukünetini korudu. Yurtdışından da abim gelmişti. Ailecek görüştük. Bu bir bayram kutlaması mı, tabii ki hayır. Olması da mümkün değil. Bizim için hiç bir bayram bayram gibi değil. Bu zulüm bittikten sonra acısını çıkartacağız. Bugünleri unutmayacağız. Unutturmayacağız. İnsanlar herşeyin farkında aslında. Orada büyük bir birlik var. Büyük bir aile olduk. Babamın mesajı da oldu. Mücadelemiz daha kuvvetli olacak. Daha sabırla. Bu daha yeni bir başlangıç. Herhangi bir umutsuzluk hissetmeden, doğru olan bizler bunları daha net bir şekilde ortaya çıkartacağız. Bu hakimler verdikleri kararların arkasında duramayacakları günleri yaşayacaklar.”