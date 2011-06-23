Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'a mahkemeden ret!

T24

Haberal ve Balbay'ın tahliye reddinin gerekçeleri



Engin Alan için karar bekleniyor

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddine karar verdi.Haberal ve Balbay'ın avukatlarının yaptığı tahliyeye ilişkin başvurular, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tahliye taleplerinin reddine karar verdi.Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, “kaçma, saklanma ve delilleri karartma ihtimali yok. Sebahat Tuncel'in durumu emsal teşkil etmeliydi” görüşüyle tutukluluğun devam etmesine karşı çıktı.Haberal ve Balbay'ın tahliye taleplerini değerlendiren özel yetkili cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirmişti.Ancak mahkeme oy çokluğuyla Balbay ve Haberal'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.10. Ağır Ceza Mahkemesi ise Balyoz davası sanıklarından emekli Korgeneral Engin Alan'ın dosyasını incelemeye aldı. Savcı Savaş Kırbaş, Alan'ın tahliye talebinin reddedilmesi yönünde mahkemeye görüş bildirdi. Savcının devlete yönelik suçların dokunulmazlık kapsamı dışında tutulması gerektiğine dikkat çektiği belirtiliyor.Engin Alan’la ilgili kararın da bugün çıkması bekleniyor.