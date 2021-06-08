Cumhuriyet yazarı Balbay: Susmaktan yorulmadınız mı?

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında bulunduğu iddialara ilişkin olarak "Devam edecek video serisi... Kimseden tık çıkmayacak mı? Hey insanlar! Susmak insanı yorar. Susmaktan yorulmadınız mı?" diye sordu.

Balbay, şöyle devam etti:

"Susmak kapalı alandaki su gibidir. Zamanla kirlenir, çürür. Daha ne kadar bu kirliliğe katlanacaksınız? Sessizlik, bombalardan da tehlikelidir. Bomba etkisinin daha fazlasını elde etmiş olurlar. Eyy cumhuriyet savcıları! İnsan sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur. Eyy iktidar sahipleri! Havada kalmış bir uçak yoktur. Eyy muhalefet! Türkiye’nin artık sözel muhalefete değil, bütün bu yıkımı temizleyip ülkeyi yeniden inşa edecek büyük bir yolculuğa ihtiyacı var. Son sözümüz halkımıza. Sormaz mısın ey ahali: Nedir bu memleketin hali? Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır ama uyuma taklidi yapanı uyandırmak olanaksızdır! Susmak insanı yorar."

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