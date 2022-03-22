Mustafa Balbay: Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP kurmaylarının yaptıkları açıklamalarla, seçim yasasının tek amacının Millet İttifakı'nın oluşturduğu masayı dağıtmayı hedeflediğini belirterek, "AKP, MHP kurmayları günlerdir taslağın ne kadar derin demokrasi getirdiğini anlatmak için ter döküyorlar.

Gerçek, Erdoğan’ın dediği gibi, muhalefetin iktidarı zora sokacak ittifaklar kurmasını engellemek. Kurulmuş olanı da dağıtmak! Güya millet iradesine saygı gösteriyorlar, güya sandığa giren oyların adil sonuç vermesini istiyorlar" diye yazdı.

Getirilen değişikliğin son seçimlerde geçerli olması durumunda Millet İttifakı'nın 20 milletvekili daha az çıkartacağını savunan Balbay, "Sonuçta iktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır. Sandıkla oyun olmaz... Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir!" ifadelerini kullandı.

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