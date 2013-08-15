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Mustafa Balbay naklediliyor

Ergenekon Davası'nda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Balbay, kendi isteğiyle Sincan Cezaevi'ne nakledilecek. Can güvenliği nedeniyle nakil tarihi gizli tutuluyor.

15 Ağustos 2013 20:42

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ergenekon Davası'na ilişkin kararını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne başvuran Mustafa Balbay, ikametgahının Ankara olması, ailesi ve çocuklarının da kendisini daha kolay ziyaret edebilmesi için Sincan Cezaevi'ne naklini istedi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Balbay'ın talebini kabul ederek naklini uygun buldu. Yazının Silivri 1 No'lu Cezaevi'nde kalan Balbay'a bildirilmesinin ardından Sincan Cezaevine nakil gerçekleştirilecek. Ancak CHP milletvekili olan Balbay'ın nakil olacağı tarih, can güvenliği nedeniyle açıklanmayacak.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Balbay'ı, 765 sayılı TCK'nın 147. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye eksik teşebbüs" suçundan 16 yıl, "kişisel verileri ele geçirmek" suçundan 7 yıl, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan 9 yıl, "yasaklanan bilgileri temin etmek" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere, toplam 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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