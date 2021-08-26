Mustafa Balbay: Dünyanın bakışını ve iktidarın icraatını Türkçe'ye çevirirsek durum şu görünüyor; ABD ve İngiltere’ye finansmanı karşılığı Afgan alma sözü verdiler

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, İngiliz medyasının, Britanya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırarak yaptığı "Türkiye ve Pakistan'da Afgan mülteciler için kamp kurulması planı" haberlerine ilişkin olarak "Dünyanın bakışını ve iktidarın icraatını Türkçe'ye çevirirsek durum şu görünüyor: ABD ve İngiltere’ye finansmanı karşılığı Afgan alma sözü verdiler. Bu konudaki politika devlet kurumları mekanizması dışında yürütülüyor" dedi.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İngiltere kaynaklı bir haber üzerinden muhalefete ve gerçekleri yazan medyaya yüklendiler. Yalancılıkla suçladılar. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallance, Times gazetesine bir makale yazdı. Dedi ki: 'Afganistan’dan ayrılmak isteyenleri tahliye etmek için bölge ülkelerinde göçmen merkezleri kuracağız.'

Bu makalenin hemen altında, neredeyse makale ile iç içe iki gazetecinin analizi yayımlandı. Analizde şu yorum yapılıyordu: 'Bakanın sözünü ettiği merkezler Türkiye ve Pakistan’da kurulacak.'

BBC Türkçe servisi de yorumu bakanın sözü gibi çevirip yayımladı. Türkiye’deki yayın organları da bunu haber yaptı.

Durumu fark eden BBC bir açıklama yaptı, 'Atıf hatası oldu. Özür diliyoruz' dedi.

Tam bu sırada da İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesini medyamız köpürterek veriyordu. Erdoğan, 'Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamaya devam edebiliriz' diyordu.

Afganistan’dan gelenlerle birlikte Türkiye kamuoyunda iktidarın sığınmacı politikasına tepki yükseldiği için yukarıda özetlediğimiz gelişmelerin 'özür' bölümüne sarıldılar. Muhalefete, medyaya yüklendiler.

Bu, suçüstü yakalanma halidir.

Dünyanın bakışını ve iktidarın icraatını Türkçe'ye çevirirsek durum şu görünüyor:

-ABD ve İngiltere’ye finansmanı karşılığı Afgan alma sözü verdiler.

-Bu konudaki politika devlet kurumları mekanizması dışında yürütülüyor."

TIKLAYIN - BBC Türkçe'den açıklama

TIKLAYIN - Çavuşoğlu: Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları haberleri tamamen gerçek dışı; BBC hatasını anladı ve özür de diledi, bu bir erdemdir