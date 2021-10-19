Mustafa Balbay: Bu dava Sedat Peker'in yargılanmasına dair bir davadan çok, AKP davası olur

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2 Mayıs tarihinde başlattığı video serisi ve attığı tweetlerden en az 100 dava çıkabileceğini belirterek, "Verdiği bilgiler iddia ya da duyumdan öte, belgeye dayalı, kanıtlı. Zaten yalanlayan da yok. İktidar katında bağır bağır herkes sağır. Demokratik olmasından vazgeçtik, bir nebze kuralları olan bir ülkede hükümet sallanır. Bizde sallayan yok.

Ancak bu durum, iktidarın hiçbir şey yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Hani herkes diyordu ya, resen harekete geçecek bir savcı yok mu diye. Biz de savcılar artık resen değil, “reisen” harekete geçiyor, diyorduk. Savcılar nihayet sessizliğini bozdu! Peker’in iddialarını soruşturmak üzere değil, Peker’i soruşturmak üzere!" diye yazdı.

Sedat Peker hakkında kabul edilen iddianamenin, Sedat Peker'in yargılanmasından çok, AKP davası olacağını savunan Balbay, "Zira Peker’in attığı her adımın bir ayağında ya iktidar var ya da iktidar şemsiyesi. Eğer sadece Peker’i yargılamak isterlerse durum, şunu söylemeye benzer:

100 liralık bir banknotun 50 liralık bölümü sahte, öteki 50 liralık bölümü değil, tertemiz!

Bu ne kadar akılcıysa Sedat Peker’i suçlu ilan edip iktidarı temize çıkarmak da o kadar akılcı olur!" ifadelerini kullandı.

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