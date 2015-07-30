Mustafa Balbay: AKP-MHP fiili koalisyonu, 'terör araştırılmasın' demiştir

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 29 Temmuz günü CHP’nin çağrısı üzerine toplanan TBMM’nin iyi bir sınav vermediğini söyledi. “AKP-MHP fiili komisyonu terörün araştırılmamasını istemiştir” diye konuştu. Balbay Meclis’te 3,5 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada AKP’nin terör olaylarının araştırılması için komisyon kurulmaması yönünde oy kullandığını, ancak AKP oylarının tek başına yetersiz kaldığını gören MHP’nin AKP’ye omuz verdiğini söyledi.

Balbay şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP Suruç katliamının ardından başlayan terör olaylarının araştırılması için Meclis'in toplanmasını istedi. Buna İktidar Partisi de olumlu karşılık verince, biz umudumuz az da olsa AKP’nin de katkısıyla terörün arkasındaki etkenlerin araştırılması için bir komisyon kurulma olasılığının belirdiğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak AKP tartışmalı bir şekilde devam eden operasyonların bütün açıklığıyla hedefinin ortaya çıkmasını istemedi. Biz arzu ederdik ki AKP terörle mücadelede topluma güven verilmesi, hukukun dışına çıkmadığının da kanıtlanması için, Meclis’te bir komisyon kurulmasını desteklesin ve toluma güven versin, bu olmamıştır.”

Balbay CHP’nin tutumunun da şaşırtıcı olmadığını söyledi ve bu konuda şu görüşleri savundu:

“7 Haziran sonrasındaki tabloya baktığımızda AKP’nin Meclis Başkanlığını elde etmesini MHP sağlamıştır. Devamında MHP’nin RTÜK’te bir üyelik fazla edinmesini AKP sağlamıştır. Son olarak Meclis’te AKP’nin terörle mücadelesindeki başarısızlığının ortaya çıkmasını sağlayacak komisyonun kurulmamasını da MHP sağlamıştır. Yani karşılıklı bir “Al Gülüm Ver Gülüm” vardır. MHP’nin AKP’ye ilişkin ağır söylemlerinin söylemde kaldığı eyleme geçmediği görülmüştür” dedi.