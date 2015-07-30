T24 LogoT24 Logo
Politika

Mustafa Balbay: AKP-MHP fiili koalisyonu, 'terör araştırılmasın' demiştir

'MHP’nin AKP’ye ilişkin ağır söylemlerinin söylemde kaldığı, eyleme geçmediği görülmüştür'

30 Temmuz 2015 21:27

Hülya Karabağlı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 29 Temmuz günü CHP’nin çağrısı üzerine toplanan TBMM’nin iyi bir sınav vermediğini söyledi. “AKP-MHP fiili komisyonu terörün araştırılmamasını istemiştir” diye konuştu. Balbay Meclis’te 3,5 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada AKP’nin terör olaylarının araştırılması için komisyon kurulmaması yönünde oy kullandığını, ancak AKP oylarının tek başına yetersiz kaldığını gören MHP’nin AKP’ye omuz verdiğini söyledi.

Balbay şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP Suruç katliamının ardından başlayan terör olaylarının araştırılması için Meclis'in toplanmasını istedi. Buna İktidar Partisi de olumlu karşılık verince, biz umudumuz az da olsa AKP’nin de katkısıyla terörün arkasındaki etkenlerin araştırılması için bir komisyon kurulma olasılığının belirdiğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Ancak AKP tartışmalı bir şekilde devam eden operasyonların bütün açıklığıyla hedefinin ortaya çıkmasını istemedi. Biz arzu ederdik ki AKP terörle mücadelede topluma güven verilmesi, hukukun dışına çıkmadığının da kanıtlanması için, Meclis’te bir komisyon kurulmasını desteklesin ve toluma güven versin, bu olmamıştır.”

Balbay CHP’nin tutumunun da şaşırtıcı olmadığını söyledi ve bu konuda şu görüşleri savundu:

“7 Haziran sonrasındaki tabloya baktığımızda AKP’nin Meclis Başkanlığını elde etmesini MHP sağlamıştır. Devamında MHP’nin RTÜK’te bir üyelik fazla edinmesini AKP sağlamıştır. Son olarak Meclis’te AKP’nin terörle mücadelesindeki başarısızlığının ortaya çıkmasını sağlayacak komisyonun kurulmamasını da MHP sağlamıştır. Yani karşılıklı bir “Al Gülüm Ver Gülüm” vardır. MHP’nin AKP’ye ilişkin ağır söylemlerinin söylemde kaldığı eyleme geçmediği görülmüştür” dedi. 

ETİKETLER

mustafa balbaychp milletvekilisuruç komisyonuakp mhp koalisyonu

İlgili Haberler

Suruç komisyonu kurulması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Bülent Arınç ile CHP'li Şafak Pavey arasında ek süre gerginliği yaşandı

CHP’li Tanal: AKP ne zaman, hangi ortamda kuyuya düşmüşse ipi MHP atmıştır, kuyudan çıkarmıştır

'Dün terör örgütünü destekleyenlerle desteklemeyenlerin oylamasıydı, bunu böyle okumak lazım'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24