T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mustafa Ali Tombul'a Gezi davası

Gezi eylemlerinde başından vurulan ve günlerce komada kalan Mustafa Ali Tombul'a polise karşı geldiği için dava açılmış

23 Ocak 2014 12:34

İstanbul'daki Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz bombası ile başından vurulan ve günlerce komada kalan Mustafa Ali Tombul'a polise karşı geldiği için dava açıldığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan haberde İzmir'den konser için İstanbul'a giden 18 yaşındaki Tombul, 8 Temmuz'da Gezi Parkı yakınlarında gaz bombası kapsülü ile başından vurulduğu belirttildi. Bir aydan uzun süre hastanede kalan Tombul daha sonra İzmir'e döndü.

Geçtiğimiz gün lise öğrencisi Mustafa Ali Tombul'a dava tebligatı ulaştı. Gerekçe olarak, İzmir'deki Gezi Parkı eylemlerinde çadırları kaldıran polise karşı gelmek gösterildi. Çocuklarının ölümden döndüğünü belirten aile karara tepki gösterdi.

ETİKETLER

mustafa ali tombulgezi komakafagazbombakapsülpolis

İlgili Haberler

Mustafa Ali Tombul vurulduğunda MOBESE'ler çalışmıyormuş!

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Eylül’de verilen yanıtta, gösterilerde MOBESE’ler tahrip olduğu için görüntü elde edilemediği açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24