Mustafa Ali Tombul'a Gezi davası

İstanbul'daki Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz bombası ile başından vurulan ve günlerce komada kalan Mustafa Ali Tombul'a polise karşı geldiği için dava açıldığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan haberde İzmir'den konser için İstanbul'a giden 18 yaşındaki Tombul, 8 Temmuz'da Gezi Parkı yakınlarında gaz bombası kapsülü ile başından vurulduğu belirttildi. Bir aydan uzun süre hastanede kalan Tombul daha sonra İzmir'e döndü.

Geçtiğimiz gün lise öğrencisi Mustafa Ali Tombul'a dava tebligatı ulaştı. Gerekçe olarak, İzmir'deki Gezi Parkı eylemlerinde çadırları kaldıran polise karşı gelmek gösterildi. Çocuklarının ölümden döndüğünü belirten aile karara tepki gösterdi.