T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mustafa Ali Tombul vurulduğunda MOBESE'ler çalışmıyormuş!

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Eylül’de verilen yanıtta, gösterilerde MOBESE’ler tahrip olduğu için görüntü elde edilemediği açıklandı

23 Eylül 2013 13:23

Gezi Parkı olayları sırasında Taksim’de başına biber gazı isabet etmesi sonucu 22 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Ali Tombul’la ilgili soruşturma ilerlemiyor.

Polisten savcılığa gönderilen yazıda, gösterilerde MOBESE’ler tahrip edildiği için görüntü bulunmadığı belirtildi.

Tombul’un götürüldüğü hastaneye ait görüntülerin de, 19 günde bir yeni kayıt yapıldığı gerekçesiyle silindiği açıklandı. 

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, Gezi Parkı’nın yeniden açıldığı 8 Temmuz’da arkadaşlarıyla Taksim’e geldi. Polisin müdahalesi üzerine Tombul, Tarlabaşı’na doğru kaçtı. İddiaya göre Gül Sokak’ta ‘Sultan’ adlı kadın tarafından durdurulan Tombul, uzaklaşmayı başaramadı. Bu arada polisin attığı biber gazı Tombul’un başına isabet etti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tombul, 22 gün yoğun bakımda kaldı. Tombul taburcu edildiğinde kafatası kemiğinin bir bölümü alınmıştı.

Avukatı Evrim Deniz Karatana savcılığa başvurarak, Tombul’un yaralandığı Tarlabaşı ve Gül Sokak’taki MOBESE kameralarının görüntüleri ile hastaneye ait görüntülerin edinilmesini istedi. 

 

Hastane kaydı da silindi

 

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Eylül’de verilen yanıtta, gösterilerde MOBESE’ler tahrip olduğu için görüntü elde edilemediği açıklandı. Tombul’un kaldırıldığı hastanenin görüntülerinin de, 19 günde bir üzerine yeni kayıt yapıldığı için silinmiş olduğu ifade edildi.

 

ETİKETLER

mustafa ali tombulgezi parkıpolisbiber gazımobesetaksimtarlabaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24