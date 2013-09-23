Mustafa Ali Tombul vurulduğunda MOBESE'ler çalışmıyormuş!

Gezi Parkı olayları sırasında Taksim’de başına biber gazı isabet etmesi sonucu 22 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Ali Tombul’la ilgili soruşturma ilerlemiyor.

Polisten savcılığa gönderilen yazıda, gösterilerde MOBESE’ler tahrip edildiği için görüntü bulunmadığı belirtildi.

Tombul’un götürüldüğü hastaneye ait görüntülerin de, 19 günde bir yeni kayıt yapıldığı gerekçesiyle silindiği açıklandı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, Gezi Parkı’nın yeniden açıldığı 8 Temmuz’da arkadaşlarıyla Taksim’e geldi. Polisin müdahalesi üzerine Tombul, Tarlabaşı’na doğru kaçtı. İddiaya göre Gül Sokak’ta ‘Sultan’ adlı kadın tarafından durdurulan Tombul, uzaklaşmayı başaramadı. Bu arada polisin attığı biber gazı Tombul’un başına isabet etti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tombul, 22 gün yoğun bakımda kaldı. Tombul taburcu edildiğinde kafatası kemiğinin bir bölümü alınmıştı.

Avukatı Evrim Deniz Karatana savcılığa başvurarak, Tombul’un yaralandığı Tarlabaşı ve Gül Sokak’taki MOBESE kameralarının görüntüleri ile hastaneye ait görüntülerin edinilmesini istedi.

Hastane kaydı da silindi

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Eylül’de verilen yanıtta, gösterilerde MOBESE’ler tahrip olduğu için görüntü elde edilemediği açıklandı. Tombul’un kaldırıldığı hastanenin görüntülerinin de, 19 günde bir üzerine yeni kayıt yapıldığı için silinmiş olduğu ifade edildi.