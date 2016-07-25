Mustafa Alabora ölümden döndü

İstanbul Şile'de karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan bir otomobil, tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpan otomobili kullanan kişinin, o anlarda yaptığı Periscope yayınında kazaya davetiye çıkardığı görüldü.

Habertürk'ün haberine göre, Şile'deki evinden İstanbul'a gelmek üzeri dün saat 11.00 sıralarında yola çıkan 70 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora, trafik kazası geçirdi.

Alabora'nın otomobili İstanbul istikametine doğru yol alırken, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan araçla kafa kafaya çarpıştı.



O anlar otomobilin sürücüsünün yaptığı Periscope yayını ile saniye saniye internetten yayınlandı.



Görüntülerde tehlikeli şekilde araç kullanan sürücünün, karşısına çıkan kamyondan kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İki otomobil hurdaya döndü

Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, yardıma koşan vatandaşlar yaralıları araçlardan çıkarttı. Bilincininin açık olduğu görülen oyuncu Alabora ve diğer eraçtaki Enes G. ve Berkay Y. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradaki ilk tedavisinin ardından şiddetli bel ağırısı çektiğin yönünde şikayetleri devam eden Alabora, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan Enes G. ameliyata alınırken, arkadaşı Berkay Y.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonu sollamaya çalışıyordu

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken kazayı gören görgü tanıkları, 34 NV 4180 plakalı arıcın çok hızlı bir şekilde önündeki kamyonu sollayıp geçmek isterken, Alabora'nın kullandığı araca çarptığını anlattı.