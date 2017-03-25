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Kültür-Sanat

Mustafa Alabora: 12 Eylül'de "Hayır" demiştim, şimdi de "Hayır" diyeceğim

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan daha yaratıcı olabilirler"

25 Mart 2017 16:37

Tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bu yetkiler demokratik bir ülkede tek bir kişiye verilecek yetkiler değildir" dedi. Alabora, "12 Eylül’de ‘Hayır’ demiştim, şimdi de ‘Hayır’ diyeceğim" ifadesini kullandı.

Mustafa Alabora'nın Birgün'de yayımlanan (25 Mart 2017) yazısı şöyle:

12 Eylül 1980 Darbesi’nin ürünü olan anayasaya “Hayır” demiştim. Oylamadan birkaç gün sonra rahmetli Can Yücel’le konuşurken, Can Abi 12 Eylül Anayasası için “Anayasak” demişti. Ben de bu anayasa değişikliğine “Anayasak” diyorum.
Bu anayasa değişikliği ülkenin hiçbir sorununa çözüm getirmeyeceği için, bu anayasa değişikliği referandumunda da “Hayır” diyeceğim.

Bu anayasa değişikliği benim özgürlüğümü, bireysel hayatımı, toplumsal özgürlüğü engelleyeceği için “Hayır” diyorum.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın anayasa değişikliğine dair konuşurken kullandıkları propaganda biçimi iyi bir propaganda biçimi değil. Daha “yaratıcı” olabilirler. Sürekli “PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor.” “Bu sebeple biz ‘Evet’ diyoruz’ diyorlar. “Evet” diyecek olanlar bu yetkilerin karşı tarafta birinin kullandığını düşünsünler. O zaman “Hayır” diyeceklerdir. Çünkü bu yetkiler demokratik bir ülkede tek bir kişiye verilecek yetkiler değildir.

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