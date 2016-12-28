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Mustafa Akıncı: Cenevre Kıbrıs'ta barış için son fırsat

Lefkoşa'da BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre'deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu, bunun Kıbrıs'ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini söyledi.

28 Aralık 2016 01:25

Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar önümüzdeki ay yeniden müzakere masasında bir araya geliyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde öncelikle 9 Ocak'ta Ada'nın Türk ve Rum liderleri müzakere masasına oturacak. Bundan üç gün sonra ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla beşli konferans düzenlenecek.

Lefkoşa'da BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre'deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu, bunun Kıbrıs'ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini söyledi.

Selin Girit

Göktay Koraltan

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