Mustafa Akaydın Menderes Türel için suç duyurusunda bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, açıklamalarının ardından Antalya Adliyesi’ne girerek hem İl Seçim Kuruluna itirazını gerçekleştirdi, hem de Büyükşehir Belediyesi binasında yaşanan olaylarla ilgili AKP İl Başkanı Mustafa Köse, Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Menderes Türel ve bazı AKP’liler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Akaydın, adliyeden ayrılmaya hazırlandığı sırada Döşemealtı’ndaki kır evinin polis tarafından basıldığı iddia edildi. Adliyeden kır evine geçen Başkan Akaydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel’in bir gazeteyi arayarak "Polisle beraber kır evini basmaya gideceğiz" dediğini öne sürdü.





Evini gazetecilere açtı

Döşemealtı’ndaki evine belediyedeki kendisine ait özel evrak evrakın ve makam odasındaki kitapların taşındığını kaydeden Başkan Akaydın, bunları da tek tek gazetecilere gösterdi.

Polis baskınına uğrayacağı iddia edilen evinin herkese açık olduğunu kaydeden Başkan Akaydın, endişesinin olası arama sırasında ’Ergenekon davası sırasında olduğu gibi fason sahte evrak da eklenmesi’ olduğunu kaydetti. Başkan Akaydın, "Davet ediyorum Menderes Türel polissiz gelsin, evimizi gezdirelim. İneklerimi de sevsin" dedi.

’Başbakan’ın kuyruk acısı var’

Bugün yaşadıklarını ’Devlet terörü’ olarak nitelendiren Başkan Akaydın, şunları söyledi:

"Menderes Türel de bu ağır suçu tek başına işleyecek yürek yoktur. Delikanlı değildir. Bunun arkasında mutlaka Başbakan vardır. Önsezilerimle konuşuyorum, Başbakan, ’Bu adımı taciz etmek için ne gerekirse yapın’ demiştir. Çünkü 6 yıllık kuyruk acısı var. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığımdan da kuyruk acısı var belediye seçimlerini kazanmamdan da kuyruk acısı yaratmıştı. Bu yapılanlarla bu seçimin şaibeli bir seçim olduğu da net ortadadır. Yapmak istedikleri bizim itirazlarımızı başka noktaya çıkarak gölgelemektir."





’O.. kızlar’ iddiası





Büyükşehir Belediyesi’nde bugün yaşanan baskın sırasında Ak Partililerin belediye personeline küfür ettiğini ileri süren Başkan Akaydın, "Maalesef sekreterlerime çok özür diliyorum, ’O…. kızlar çıkın dışarı’ deniyor. Maalesef" dedi.

Türel’in Boğaçayı tesislerinde yolsuzluk evrakı diye gösterdiği evrakın belediye meclis gündem klasörlerinden ibaret olduğunu savunan Başkan Akaydın, o ana ilişkin bir fotoğrafı da göstererek, "Tam bunları yakarken kahraman polis Menderes Türel baskın yapıyor" dedi.

’Salak mıyım?’

Kendisine yöneltilen iddialara "Belediye başkanıyım, salak mıyım güpegündüz, dumanı tüterken içinde 30 işçinin çalıştığı bir yerde yaktırır mıyım? Tertemiz bir belediye başkanınız, malvarlığı eksilen bir belediye başkanınız var" diye karşılık veren Akaydın, olaylarla ilgili suç duyurusunun aslında devlet hakkında suç duyurusu olduğunu söyledi. Olaylara müdahale etmeyen Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul ile Vali Sebahattin Öztürk’ün vebal altında olduğunu savunan Başkan Akaydın, "Emniyet Müdürü ve Vali’nin bilgisi dışında yapılabilmesi mümkün değil. Burası dağbaşı değil. Dağbaşı Ankara, emir verenin de kim olduğunu açıkladım" diye konuştu.

Mustafa Akaydın ve yanında yer alan CHP İl Başkanı Devrim Kök, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, çok sayıda partili bir süre bekledikten sonra Döşemealtı’daki evden ayrıldı.

Ankara’dan heyet geliyor

Diğer yandan Antalya’da yaşanan gelişmeler karşısında bugün akşam saatlerinde CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Genel Başkan Yardımcıları Adnan Keskin ve Yakup Akkaya, Antalya’ya gelecek. Saat 20.45’te Antalya’da olması beklenen CHP heyeti gece yapacakları geniş kapsamlı bir değerlendirmenin ardından sabah saatlerinde basın toplantısı yapacak.