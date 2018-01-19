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Yaşam

Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu; 6 ölü, 24 yaralı

Kazanın yoğun kar yağışı nedeniyle yaşandığı bildirildi

19 Ocak 2018 12:43

Muş'ta, yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana geldi. Hatay'dan Muş'a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

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