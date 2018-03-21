T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

21 Mart 2018 13:41

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. 6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarında kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, güvenlik güçlerinin araçlarına düzenlenen molotofkokteylli, taşlı, sopalı eylemlere katılan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Geçen 19-20 Mart\'ta il merkezi ve ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet ARMAĞAN MUŞ DHA MUŞ PKKKCKMuş ValiliğindenEmniyet MüdürlüğüPKKKCKEkimMalazgirt BulanıkVartoKobaniZeytin Dalı HarekatıGeçenMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24