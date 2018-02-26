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Muş'ta PKK malzemeleri ele geçirildi

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirildi

26 Şubat 2018 15:03

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-24 Operasyonu’ düzenlendiğini açıkladı. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik Varto ilçesi, Kolan köyü kırsalında arazi araması yapıldığının belirtildiği açıklamada, \"Arazi aramasında kayalık arazide saklanmış, 8 adet pil, 2 adet sırt çantası, 6x6 m ebadında branda, 2 adet not defteri (örgütsel doküman), 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dolu piknik tüpü, 1 adet radyo, 1 adet Muş kent haritası, muhtelif tıbbi malzeme, 1 adet 250 mililitre makine yağı, 4 adet poşu, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 1 adet kullanılmış eldiven, 1 adet tişört ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

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