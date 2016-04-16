Muş'ta öldürülen PKK'lının başına 1 milyon lira ödül konmuştu

Muş’ta öldürülen ‘Hemgin Koçer’ kod adlı PKK'lı Cemil Ateş’in, Kandil’in ‘en tehlikeli mayıncısı’ olduğu ortaya çıktı. Dağ kadrosunda 18 yıl görev yapan Ateş, 1 milyon lira ödüllü 'teröristler' listesindeydi.

Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı aranan teröristler listesinde 1 milyon lira ödüllü "Yeşil" kategoride yer alan ve Muş'ta öldürülen "Hemgin Koçer" kod adlı Cemil Ateş'in 18 yıldan beri dağ kadrosunda yer aldığı, mayın ve sabotaj gibi eylemlerde uzmanlaştığı için Kandil'in kendisine büyük önem verdiği ortaya çıktı.

Ateş, Ali Babacan'ın yeğeni Erkut Babacan başta olmak üzere asker, polis, korucu ve sivil 16 kişinin şehit edilmesinden dolayı aranıyordu. Ateş'in bizzat planlayıp gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği saldırıların ayrıntılarına ulaşıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde 2 korumasıyla öldürülen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Hemgin kod adlı Cemil Ateş'in (39) 1998'den beri dağ kadrosunda olduğu belirlendi. Siirt Kurtalan nüfusuna kayıtlı Ateş, 2003'ten beri, Garzan Eyaleti diye adlandırılan Bitlis, Batman ve Muş kırsalında silahlı faaliyet yürütüyordu. Şivan telsiz kodunu kullanan Ateş, 2006'dan 2010'a kadar Tatvan bölge sorumlusuydu. Mayınlama ve sabotaj eylemlerinde çok bilgili olduğu için Kandil'deki yöneticileri tarafından Kuzey Irak'a çağrıldı. Ancak kendi ısrarıyla Bitlis kırsalında kalmaya devam etti. 2012'de Kuzey Irak'a geçiş yapan Ateş, 1 yıl kaldıktan sonra tekrar sorumlu olduğu Bitlis kırsalına geri geldi.

Birinci derece sorumluydu

Cemil Ateş'in sözde Garzan Eyaleti diye adlandırılan Bitlis'in Sehi Ormanları, Mutki, Tatvan, Hizan, Siirt'in Şirvan, Baykan, Tillo (Aydınlar) ilçeleri ile Ziyaret beldesi, Batman'ın Sason, Kozluk, Beşiri kırsalı ve Zori Çayı bölgeleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Dorşin bölgesi, Muş'un Şenyayla ve Kızılağaç bölgeleri ile Hasköy ilçesi, Bingöl'ün Solhan, Van Bahçesaray kırsalının tamamından sorumlu olduğu öğrenildi.

Ateş'in gerçekleştirdiği saldırılardan bazıları şunlar:

13 Temmuz 2006: Bitlis'in İçgedik köyünde, askeri araca mayınlı saldırı sonucu 5 askeri şehit etti.

19 Eylül 2007: Bitlis'in Bölükyazı köyündeki Keleşevir Tepe Askeri Üs bölgesinde, eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yeğeni Er Erkut Babacan'ın şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı saldırıyı planlayıp bizzat katıldı.

18 Ekim 2011: Bitlis- Güroymak karayolunda, zırhlı polis aracına uzaktan kumandalı mayınla tuzak kurarak, polis memurları Şaban Kılıçaslan, Bülent Emen, Volkan Sabaz, Kamran Ercan, Yalçın Demir ile sivil vatandaşlar Resul Eraslan, Ferit Eraslan ile 2 yaşındaki kızı Hiramus Eraslan'ı şehit etti.

26 Ekim 2014: Bitlis'te korucu Nihat Çaprak'ın işkence edildikten sonra ağzına 10 TL para sıkıştırılıp, direğine bağlanarak infaz edilmesinin emrini verdi.