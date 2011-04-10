-MUŞ'TA HASTA KURTARMA OPERASYONU MUŞ (A.A) - 10.04.2011 - Muş'ta yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan köyde rahatsızlanan kadın, sedyeyle 17 kilometre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar nedeniyle yolu yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan il merkezine 80 kilometre uzaklıktaki İnardi köyüne bağlı Konak mezrasında yaşayan 5 çocuk annesi Nurcan Yiğit'in (30), nefes darlığı çekmesi üzerine 112 Acil Servis'e bilgi verildi. Muş Valisi Ali Çınar, Van'dan gelen ambulans helikopter hava muhalefeti nedeniyle mezraya ulaşamayınca, 112 Acil Servis ekiplerine, hastayı karadan kurtarma talimatı verdi. Bunun üzerine, harekete geçen sağlık ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi üzerinden Konak mezrasına ulaşmaya çalıştı. Kulp ilçesine bağlı Aygün mezrasına kadar araçla giden ve geceyi burada geçiren ekipler, günün ağarmasının ardından yaya olarak yola çıkarak İnardi mezrasına ulaştı. Köylülerin yardımıyla hastayı 17 kilometre sedyeyle taşıyan ekipler, hastayı Kulp ilçesine bağlı Aygün mezrasında ambulansa alarak Muş Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hasta yakınlarından Abdullah Yiğit, devletin tüm imkanlarını seferber ederek Nurcan Yiğit'i kurtardığını belirterek, ''Allah devletimize zeval vermesin'' dedi. Bu arada, Muş Devlet Hastanesinde tedavisi süren Nurcan Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.