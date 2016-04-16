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Muş’ta elektrikler kesilince 40 bin tavuk telef oldu!

Kentte etkili olan fırtınadan dolayı elektrikler kesilince tavuklar havasız kaldı

16 Nisan 2016 20:06

Muş'ta, dün akşam yaşanan elektrik kesintisinden dolayı bir tavuk çiftliğindeki 40 bin tavuk, havasız kalınca telef oldu. Kentte etkili olan fırtınadan dolayı elektrikler kesildi. İddiaya göre, yarım saat sonra verilen elektriğin voltajının düşük olmasından dolayı merkeze bağlı Tandoğan köyündeki tavuk çiftliğindeki jeneratör devre dışı kaldı.

Hürriyet’in haberine göre, Çiftlikteki 48 bin tavuktan 40 bininin telef olduğu görüldü. Kapıları açarak çiftliği havalandıran işletme sahipleri, diğer tavukların telef olmasını önledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan çiftlik sahibi Mesut Çelik, çiftlikte son yaptıkları sayımda 48 bin tavuk olduğunu söyledi. 10 bin dolayında tavuk kaldığını dile getiren Mesut Çelik, "Dün gece fırtınadan dolayı elektrik kesildi. İlk başta jeneratör devreye girdi, sonra düşük voltajda elektrik verildi ve jeneratör devreye girmedi. Böyle olunca fan çalışmadı. Bundan dolayı 40 bine yakın tavuk telef oldu, 10 bin dolayında tavuk kaldı.

Tahmini zarar 550 bin TL. VEDAŞ yetkilileriyle görüşmelerimizi yaptık ve gelip inceleme yapacaklar. İnşallah hayırlı bir sonuç alırız" diye konuştu.

Öte yandan haber verilmesi üzerine çiftliğe gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemelerin ardından sağ kalan tavuklardan numune aldı.

Düşük voltaj iddialarıyla ilgili açıklama yapan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) yetkilileri ise, çiftlikte gerekli incelemenin yapılacağını söyledi.

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