Muş'ta bir ton bomba yüklü minibüs yakalandı

Muş’ta Valilik binasına 200 metre uzaklıktaki bir ara sokakta park halinde bomba yüklü araç bulundu. Minibüs olduğu belirtilen araçta yaklaşık bir ton patlayıcı olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri araçtaki düzeneği imha ederek olası bir faciayı engelledi.

Hürriyet’in haberine göre, olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bidonlar içinde bomba yüklü beyaz renkli 34 JT 708 plakalı minibüs, İstasyon Caddesi’ndeki Vali Konağı’nın yakınındaki ara sokakta görülünce polis harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgeyi boşalttı. Kısa sürede ola yerine gelen bomba uzmanı ekip, patlatma düzeneğini devre dışı bırakarak minibüsteki bombayı imha etti. Polis, bomba yüklü araçla saldırı planlayan şahısların yakalanması için bölgedeki Mobese ve işyerlerindeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı ve kentte operasyon başlattı.

Valilikten açıklama

Öte yandan Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; 4 Haziran 2016 günü PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (YDG-H) içerisinde faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilimizde görevlendirildiği tespit edilen 2 terör örgütü mensubu yakalanmıştır” denildi.

Her iki örgüt mensubunun da Irak’ın kuzeyindeki kamplarda ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve bomba eğitimi aldıkları belirtilen açıklamada, “Eğitimlerin ardından ülkemize illegal yollardan giriş yaparak sansasyonel tarzda canlı bomba eylemlerinde bulunabilecekleri anlaşılmıştır. Ayrıca geriye dönük yapılan çalışmalarda, her iki şahsın da yakalanmamak amacıyla anlık kılık-kıyafet değiştirdikleri tespit edilmiştir. Her iki örgüt mensubu da çıkarıldıkları adli mercilerce ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan tutuklanarak ilimiz kapalı cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.