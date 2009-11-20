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Dünya

Mussolini'nin beyni satışa çıktı

Mussolini'nin muhafaza edilen beyninin kalıntıları ve kanı açık artırma sitesi Ebay'de satışa konuldu.

20 Kasım 2009 02:00

Faşist İtalyan diktatörü Benito Mussolini'nin bir italyan hastanesinde muhafaza edilen beyninin kalıntıları ve kanı açık artırma sitesi Ebay'de satışa konuldu. Ebay, organ satışının yasak olduğu gerekçesiyle satışı iptal etti.

Ebay'in açıklamasında adı açıklanmayan bir Ebay üyesinin, 15 bin euro açılış fiyatıyla Mussolini'nin beynini ve kanını açık artırmaya sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açık artırma, site üzerinden organ satışının yasak olması nedeniyle, henüz bir teklif gelmeden kısa sürede iptal edildi" denildi.

Mussolini'nin torunu Alessandro Mussolini, Sty Tg24 televizyonuna yaptığı açıklamada, dedesinin kalıntılarının satılmaya çalışılmasını "utanç verici" olarak yorumladı.

Dedesinin kalıntılarının Milano Polikliniği'nde muhafaza edildiğini söyleyen Alessandro Mussolini, ANSA ajansına yaptığı açıklamada da kalıntıların buradan çalındığını ve polise başvuruda bulunacağını belirtti.  Mussolini, faşist partisini kurduktan sonra 1922'de başbakan olmuş ve 1943 yılına kadar iktidarda kalmıştı.  Diktatör, 1945 Nisanı'nda kaçmaya çalışırken komünist direnişçiler tarafından yakalanıp öldürüldü ve cesedi, Roma'da ayağından asılarak teşhir edildi.  Mussolini'nin beyninin bir bölümü ölümünden bir süre sonra Amerikan Merkezi İstihbarat teşkilatına (CIA) gönderilmiş, daha sonra eşi Rachele'e iade edilmişti.

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