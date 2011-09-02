Mussoli'nin gizli aşkı ortaya çıktı

T24 - Başbakan Silvio Berlusconi'nin çapkınlıkları ile çalkalanan İtalya'nın gündeminde şimdi de faşist lider Benito Mussolini'nin gizli aşkı var. Mussolini'nin son İtalya kraliçesi Maria Jose di Savoia ile gizli aşk yaşadığı ortaya çıktı.



İtalyan dergisi Oggi, İtalya'nın 1922-1945 yılları arasındaki faşist lideri Benito Mussolini'nin oğlu Romano'ya ait mektupları yayımlayınca ülkede gündem bir anda değişti. 1971 tarihli bir mektuba göre, 30 yıllık eşi Rachele'den 5 çocuğu olan Mussolini ile Piedmont Prensesi Maria arasında duygusal bir yakınlık yaşanmış. 5 yıl önce hayatını kaybeden Romano, o döneme ait mektubunda, "Evimizde babamın Maria Jose ile olan hem siyasi hem de duygusal ilişkisini konuşurduk. Annem bu konuda açık sözlüydü. Yani babam ve Prenses arasındaki ilişki konusunda. Bu ilişkiyi bitiren tarafın babam olduğuna inanıyorum" diyor. Mussolini ve Kraliçe'nin aşk yaşadığına dair dedikodular İtalya'da yıllarca konuşulmuştu. Hatta Maria, Prens Umberto ile evliliği hakkında verdiği bir röportajında, "Biz hiç mutlu olmadık" demişti.

35 gün tahtta kaldı



Maria Jose'den, evlendikten sonra ismini daha İtalyan bir ad olan "Maria Giuseppa" olarak değiştirmesi istenmiş ancak kraliçe bunu kabul etmemişti. Maria Jose-Umberto çiftinin, Mussolinin iktidarda olduğu II. Dünya Savaşı yıllarında 4 çocukları oldu. Kraliçe Maria İsviçre'de mülteci olarak yaşadığı dönemde, İtalya'daki işgalci Nazi askerleriyle mücadele eden birliklere para, silah ve gıda yardımında bulunmuştu. Yalnızca 35 gün tahtta kaldığı için 'Mayıs Kraliçesi' lakabı takılan Maria Jose, 2001 yılında 95 yaşındayken öldü.