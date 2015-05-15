Müslümanlığı seçtiği iddia edilen Lindsay Lohan'ın sözcüsünden açıklama

Hollywood’un yıldızlarından Lindsay Lohan önceki gün elinde Kur’an’ı Kerim ile görüntülenince hakkında “İslam’ı seçecek” söylentileri çıkmıştı. Yıldız oyuncu daha önce de Instagram hesabından Kur’an’dan ayetler paylaşmış ancak daha sonra silmişti. Independent'te yer alan habere göre, Lohan’ın sözcüsü bir açıklama yaptı: “Bildiğim kadarıyla İslam’ı seçmesi gibi bir durum yok. Ama son zamanlarda Arap kültürüne ilgi duyuyor. Ayrıca Ortadoğu’da gerçekleştireceği projeler söz konusu ve bu yüzden Arapça öğrenmeye niyeti var. Ayrıca bu sene başında Dubai’de bulundu ve buradaki yaşam tarzına ilgi duymaya başladı.”

Lohan kısa süre önce Instagram’da bir harf hatası yaparak Arapçayla ‘Güzelim’ yerine ‘Eşeksin’ yazarak alak konusu olmuştu. Lohan daha sonra Arapça öğrendiğini ve bunun da arkadaşıyla arasında bir şaka olduğunu açıklamıştı.

