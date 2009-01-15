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Dünya

Müslümanlarla evlenmeyin!

Portekiz Katoliklerinin lideri Kardinal Jose Policarpo, genç kızları Müslümanlarla evlenmemeleri yönünde 'uyardı'

15 Ocak 2009 02:00

Portekiz Katoliklerinin lideri Kardinal Jose Policarpo, genç kızları Müslümanlarla evlenmemeleri yönünde 'uyardı'.

Başkent Lizbon’da bir toplantıda konuşan Policarpo, "Portekizli genç kızlarımıza tavsiyem şudur: İlişkilerinizde dikkatli olun, Müslümanlarla evlenmeden iki kere düşünün. Bir Müslümanla evlenmek, nerede biteceğini ’Allah’ın bile bilmediği bir dertler yumağına düşmektir" şeklinde konuştu.

Vatikan’ın bu konudaki görüşlerini dobra biçimde dile getiren Kardinal Policarpo sözlerini şöyle
sürdürdü: "Hıristiyan bir Avrupalı bir Müslümanla evlendiğinde kocasının ülkesine gider gitmez
Müslüman kadınlara uygulanan kurallara tabi tutulacaktır. Bunun nasıl olacağını artık siz tahayyül edin."

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