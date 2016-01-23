Tacikistan'a giden iki Türk avukat ve bir tercüman gözaltında

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden avukatlar Gülden Sönmez ve Emine Yıldırım ile tercümanları Zaur Beg gözaltına alındı. Hukukçular Derneği, Duşanbe'ye giden iki avukat ve bir tercümanın, kaldıkları otele gelen Tacikistan polisleri tarafından götürüldüğünü ve heyetten haber alınamadığını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, nüfusunun yüzde 97'si Müslüman olan Tacikistan yönetiminin, son yıllarda Müslümanlar üzerindeki baskısını iyice artırdığı, İslami Kalkınma Partisi üyelerini tutukladığı, işkenceye tabi tuttuğu ve aileleriyle görüşmelerini de yasakladığı öne sürüldü.

Hukukçular Derneği'den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Bu gözaltılarda SİPAR Avukatlar Birliği üyesi avukatların da önce kaybolması ve sonrasında tutuklandıklarının açıklanmasıyla, Rus ve Türkiyeli avukatlar meslektaşlarıyla dayanışmak ve dünya kamuoyunu bu haksız uygulamalardan haberdar etmek üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'ye gitme kararı aldılar. 20 Ocak günü Türkiyeli bir grup avukat Duşanbe'ye gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmiştir. 6 kişilik heyetten 3 avukatın Tacikistan'a girişlerinin kabul edilmemesi üzerine, avukatlar Gülden Sönmez ve Emine Yıldırım ile tercümanları Zaur Beg, Duşanbe’ye gitmişlerdir. Heyetimizin gidiş amacı Türkiye Duşanbe Büyükelçiliği'ne de yazılı olarak bildirilmiştir."

Heyetin, gidiş amacına uygun olarak perşembe günü bazı tutuklu yakınları ve avukatlarıyla görüştüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Görüştükleri avukatlar da Tacikistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alınmıştır. Heyetimizin, cezaevindeki tutuklularla görüşme talepleri de kabul edilmemiştir. Rusya'dan heyete katılan avukatlar ise, bugün Moskova'ya dönmek üzere uçağa bindiklerinde gözaltına alınmışlardır. İki avukat ve bir tercüman arkadaşımız da bugün Türkiye saati ile 17.30 sularında otele gelen Tacikistan polisleri tarafından otelden götürülmüşlerdir. O saatten itibaren heyetten haber alınamamaktadır. Arkadaşlarımızla ilgili olarak hem Türkiye hem de Tacikistan makamları haberdar edilmiştir. Ancak şu aşamaya kadar arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Arkadaşlarımızın derhal salıverilmeleri için hem Türkiye hem Tacikistan hem de üçüncü ülke makamlarını derhal görevlerini yapmaya çağırıyoruz."