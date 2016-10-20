T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Müslümanlara yönelik saldırı istatistikleri ayrı tutulacak

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılara ilişkin kayıtların ayrı tutulacağını duyurdu. Almanya’da bu talep daha önce de gündeme gelmişti.

20 Ekim 2016 16:40

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ocak ayından itibaren, Yahudilere olduğu gibi Müslümanlara ve onlara ait kuruluşlara yönelik saldırılara ilişkin istatistiğin ayrı tutulacağını söyledi. İçişleri Bakanı de Maizière Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bu saldırılara ilişkin istatistik bilgilerinin "siyasi içerikli suçlar" kapsamında değerlendirileceğini kaydetti. De Maizière, böylelikle Müslümanlara yönelik saldırıların sayısında artış olup olmadığını görmeyi hedeflediklerini söyledi. Almanya'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılara ilişkin kayıtlar şimdiye dek ayrı tutulmuyordu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, İslam Konferansı'na paralel olarak konunun "Birlikte Güven içinde Yaşama" başlığı altında görüşüldüğünü belirtti. Bakan Maizière, inançlarını yerine getiren Müslümanlara yönelik düşmanlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, ekim ayının başında yayınladığı bir basın bildirisinde, Almanya'da camilere yönelik saldırıların endişe verici boyutlara geldiğini açıklamıştı.

Yeşiller: Geç olması hiç yoktan iyidir

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ayrıca Almanya'da Müslümanlara ait örgütlerin teröre mesafeli bir tutum izlemesini de memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakan de Maizière, bunun yanısıra mültecilerin Alman toplumuna uyum sağlamasında Müslüman örgütlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Alman Meclisi Yeşiller partisi grubu Göç ve Din Politikaları Sözcüsü Volker Beck yaptığı yazılı açıklamada, Bakan de Maizière'in planlarını "geç olması hiç yoktan iyidir” şeklinde değerlendirdi. Beck, "Müslümanlara yönelik on yıllardır körüklenen nefretin İçişleri Bakanı tarafından şimdi bir tehdit görülmesi oldukça saçma” dedi. Beck, bütün Müslümanların töhmet altında bırakılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBakanı ThomasMaizière MüslümanlaraMaizièreYahudilereMüslümanlaraBakanıMaizière Berliner ZeitungDemokrat BirlikBakanKonferansıGüvenYaşama&quot;KölnDiyanetTürkBirliği DİTİBGeçAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24