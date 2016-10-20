Müslümanlara yönelik saldırı istatistikleri ayrı tutulacak

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ocak ayından itibaren, Yahudilere olduğu gibi Müslümanlara ve onlara ait kuruluşlara yönelik saldırılara ilişkin istatistiğin ayrı tutulacağını söyledi. İçişleri Bakanı de Maizière Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bu saldırılara ilişkin istatistik bilgilerinin "siyasi içerikli suçlar" kapsamında değerlendirileceğini kaydetti. De Maizière, böylelikle Müslümanlara yönelik saldırıların sayısında artış olup olmadığını görmeyi hedeflediklerini söyledi. Almanya'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılara ilişkin kayıtlar şimdiye dek ayrı tutulmuyordu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, İslam Konferansı'na paralel olarak konunun "Birlikte Güven içinde Yaşama" başlığı altında görüşüldüğünü belirtti. Bakan Maizière, inançlarını yerine getiren Müslümanlara yönelik düşmanlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, ekim ayının başında yayınladığı bir basın bildirisinde, Almanya'da camilere yönelik saldırıların endişe verici boyutlara geldiğini açıklamıştı.

Yeşiller: Geç olması hiç yoktan iyidir

İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ayrıca Almanya'da Müslümanlara ait örgütlerin teröre mesafeli bir tutum izlemesini de memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakan de Maizière, bunun yanısıra mültecilerin Alman toplumuna uyum sağlamasında Müslüman örgütlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Alman Meclisi Yeşiller partisi grubu Göç ve Din Politikaları Sözcüsü Volker Beck yaptığı yazılı açıklamada, Bakan de Maizière'in planlarını "geç olması hiç yoktan iyidir” şeklinde değerlendirdi. Beck, "Müslümanlara yönelik on yıllardır körüklenen nefretin İçişleri Bakanı tarafından şimdi bir tehdit görülmesi oldukça saçma” dedi. Beck, bütün Müslümanların töhmet altında bırakılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

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DW/KNA, JD/BD