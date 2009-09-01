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Dünya

Müslümanlara özel helal arama motoru

Britanya'da internette Müslümanlara özel "helal" arama motoru kuruldu.

01 Eylül 2009 03:00

Britanya'da internette Müslümanlara özel "helal" arama motoru kuruldu.

ImHalal.com adresinde yayın yapan site, sakıncalı bulduğu İngilizce kelimeleri filtreleyerek, bu kelimeler hakkında kullanıcıya uyarı mesajı veriyor.

Arama kriterlerini üç bölüme ayıran site, en sakıncalı kelimeler arandığında, kullanıcıyı, kelimenin 3. seviyede haram olduğu ve arama kriterini değiştirerek yeniden arama yapması yönünde uyarıyor.

Sitenin kurucuları, Müslüman toplumunun son yıllarda internette oldukça etkin şekilde yer aldığını, İslami kurallar çerçevesinde internette gezinebilmeyi sağlamak amacıyla "I'm Halal" (Ben Helalım) adıyla bu arama motorunu kurduklarını ifade ediyor.

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