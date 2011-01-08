Müslümanlar kilise ayinini etten duvarla korudular

T24 - İskenderiye’deki 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kıpti Kilisesi önündeki patlamanın ardından, Mısırlı Kıptiler Ortodoks takvimine göre yılbaşı olan 7 Ocak’ta Noel töreni düzenledi



Günlerdir yüksek güvenlik önlemleri alınmasına rağmen korkulan olmadı, başkent Kahire’deki Abbasiye Katedrali’nde yapılan törene Müslümanların da katılımı ile ülkenin birliği vurgulandı. Kıpti Hıristiyanları Noel’i kutlarken ülkenin birçok yerinde Müslümanlar kiliselerin etrafında insandan duvar ördü.







Kiliselerin etrafında ev kadınlarından gazatecilere, aydınlara kadar birçok Müslüman toplandı. Müslümanlar, “güvenli olmadığını biliyoruz ancak ya birlikte yaşarız ya da birlikte ölürüz” diye konuştular. Kıpti din adamları da törene başlarken “Müslüman kardeşlerimiz bizi korumaya geldi” dediler.





Mübarek’in iki oğlu katıldı



Akşam saatlerinde başlayan Noel törenlerinde, din adamları birlik mesajı verirken, davetliler de İskenderiye’de bombalı saldırıda ölenler için dua etti. Abbasiye Katedrali’ndeki törene 2 binin üzerinde davetli yer aldı. Merasimde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu Cemal ve Alâ Mübarek, bakanlar ve ünlü aktörler de katıldı. Ünlü Mısırlılar kilise çıkışında “Artık Hıristiyan ya da Müslüman değiliz. Mısırlıyız“ diye açıklama yaptılar. Mısır’ın en yüksek Müslüman din otoritesi sayılan El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib de Noel ayini öncesi Kıpti Kilisesi’nin lideri Papa 3. Şınoda’yı ziyaret etti.









70 bin polis görevlendirildi



Ülkedeki kiliselerin güvenliğini sağlamak için 70 bin polis görevlendirildi ancak törenler sırasında olay yaşanmadı. Abbasiye Katedrali’nde ise 5 bin polis görev aldı, davetliler altı ayrı güvenlik noktasından geçirildi.