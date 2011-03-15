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Dünya

'Müslümanlar eleştiriye katlanamıyor'

Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Schneider'den Müslümanlara eleştiri geldi...

15 Mart 2011 02:00

T24 - 'Ortak sorumluluk için farklı dinler ile diyalog' diyen Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Schneider'den Müslümanlara eleştiri geldi.

Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Nikolaus Schneider, Müslümanlarla yürütmek istedikleri diyaloğun, birçok İslami din adamlarının eleştiri yapma yeteneksizliğinden dolayı zor yürüdüğünü savundu.  



Schneider, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, Müslümanların genelde eleştirileri memnuniyet ile karşılamadığını ve bir saldırı olarak algıladığını söyledi. 

Bunun da Müslüman din adamlarıyla diyaloğu zorlaştırdığını ifade eden Schneider, "Müslümanlarda asabiyet kültürü gibi bir şey var, buna alışmakta zorlanıyorum" dedi. 

Schneider, buna rağmen ülkede ortak bir sorumluluk taşıyabilmek için farklı dinler ile diyaloğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



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