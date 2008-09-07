Müslüman sperm bankasıyla hamile kalır mı?

Fransa’nın Cezayir asıllı hamile Adalet Bakanı Rachida Dati, babasını açıklamayı reddettiği bebeği nedeniyle ülkede merak konusu olmayı sürdürüyor. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Dati’nin bir kız çocuğu beklediğini yazdı.



Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin “Her zaman bir çocuk sahibi olmak istemişti, onun için çok mutluyuz” görüşlerine de yer verdi. Dati’nin “Daha kesin bir şey yok. 42 yaşındayım ve bu riskli bir yaş” sözlerini, kadın bakanın sperm bankasına başvurduğu yönünde yorumlayan Daily Mail gazetesi, Adalet Bakanı’nın hamile kalabilmek için Danimarka’da bir sperm bankasından yardım almış olabileceğini belirtti.



Müslüman bir bakanın sperm bankasından hamile kalmış olabileceği iddiası ise Fransa’da hemen yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ancak özellikle Fransız internet bloglarında Rachida Dati’ye destek yağıyor. Birçok okuyucu Dati’yi “modern Müslüman kadın” olarak nitelendirdi.

