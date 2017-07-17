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Dünya

Müslüman mezarlığı için yapılan referandumdan 'hayır' çıktı

"Saint-Apollinaire'daki bu eylem, birlikte yaşama söylemlerine karşı"

17 Temmuz 2017 15:11

Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Saint-Apollinaire kentinde Müslümanlara mezar alanı tahsis edilmesi için yapılan referandumdan "hayır" sonucu çıktı.

Saint-Apollinaire kentinde dün yapılan referanduma, mezar alanı olarak talep edilen arazinin çevresinde yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olup kayıt yaptıran 46 kişiden 36’sı katıldı. 

Oylama sonunda Müslümanlara mezar tahsisi talebi, 16 kabul oyuna karşı 19 "hayır" oyuyla reddedildi, bir oy da geçersiz sayıldı.

"Bu eylem, birlikte yaşama söylemlerine karşı"

Quebec İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Labidi, referandum sonrası yaptığı açıklamada büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"Yok sayıldığımızı hissediyoruz. Saint-Apollinaire'daki bu eylem, birlikte yaşama söylemlerine karşı" diyen Labidi kente yakın bir yerde mezar arayışlarının süreceğini kaydetti. 

Saint-Apollinaire kentindeki mezar yeri talebi, ocak ayında 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının hedefi olan Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi yönetimi tarafından yapılmıştı. Saldırının kurbanlarından birinin cenazesi, 267 kilometre uzaklıktaki Laval kentinde bulunan Müslüman mezarlığına gönderilmişti. 

Quebec eyaletinin başkenti Quebec City’de bir Müslüman mezarlığı olmaması nedeniyle kente yakın yerde mezar yeri araştıran cami yönetimi, Quebec City'nin 35 kilometre güneybatısındaki 6 bin 400 nüfuslu Saint-Apollinaire kentinde bulunan 5,5 dönümlük arazi için 215 bin dolar ödeyerek mezar yeri açmak istemişti. 

Saint-Apollinaire Belediye Başkanı Bernard Ouellet tarafından da desteklenen proje, arazinin statüsünün değişecek olması nedeniyle Kanada yasaları gereği nisan ayında ilana çıkmıştı. İlan sonrası kentte organize olan grup, haftalarca kapı kapı dolaşarak, halktan projeye karşı çıkmalarını istemişti. Bunun üzerine alınan karar gereğince 16 Temmuz'da referandum yapılmasına karar verilmişti.

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