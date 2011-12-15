'Müslüman kızlarla tokalaşmayın'



T24 -

Habertürk'te yer alan habere göre; uyarıda “Müslüman kızlar bu konuda çok hassas. Erkeklerle tokalaşmak istemezler. Tokalaşmak isterseniz sizi terslerler. Bu yüzden onların kültürel değerlerine saygı duyun” ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimi, öğretim üyelerine “Engelli öğrencilerle de vücut diliyle selamlaşın” uyarısı da yaptı.













