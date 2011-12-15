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Dünya

'Müslüman kızlarla tokalaşmayın'

Dünyanın en saygın okullarından biri olarak kabul edilen İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi yönetimi, öğretim görevlilerine “Müslüman kız öğrencilerle ya da engellil

15 Aralık 2011 02:00


T24 - Dünyanın en saygın okullarından biri olarak kabul edilen İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi yönetimi, öğretim görevlilerine “Müslüman kız öğrencilerle ya da engellilerle tokalaşmayın” uyarısı yolladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; uyarıda “Müslüman kızlar bu konuda çok hassas. Erkeklerle tokalaşmak istemezler. Tokalaşmak isterseniz sizi terslerler. Bu yüzden onların kültürel değerlerine saygı duyun” ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimi, öğretim üyelerine “Engelli öğrencilerle de vücut diliyle selamlaşın” uyarısı da yaptı.






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