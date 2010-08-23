Müslüman Kardeşler'den 'İhvanbook'

T24- Mısır'daki Müslüman Kardeşler hareketi, internette kendi sosyal paylaşım ağlarını kurdu.



Facebook'u temel alan sitenin adı İkhwanbook (İhvanbook).







BBC'nin derlediği habere göre, "Yaşamınızı dünyadaki diğer Müslüman kardeşlerle paylaşın" sloganını kullanan sitenin amacı ise ılımlı İslam bilincini yaymak olarak niteleniyor.





Adını Müslüman Kardeşler'in Arapça'daki adı İhvan-ı Müslimin'dan alan site, ilk bakışta Facebook sitesine hayli benziyor.Ancak yaratıcıları İkhwanbook'un İslami değerlere daha çok saygı gösterdiğini, fotoğraf kullanımının daha az olduğunu, kullanıcıların özel hayatına daha az girildiğini, eşcinselliğie yaklaşımın da farklı olduğunu belirtiyor.



İnternet ile sesini duyuracak



Müslüman Kardeşler'in üst düzey bir yetkilisi de bu şekilde İslami değerleri daha fazla yaymak istediklerini söyledi. Bu, aynı zamanda hareketin internet ortamındaki varlığını güçlendirme stratejisinin de bir parçası.



Müslüman Kardeşler amaçlarının kendilerini dünyadan soyutlamak ya da Facebook'a rekabet etmek olmadığının altını çiziyor. Ancak bazı Müslümanlar Facebook'u İslam aleyhtarı bazı grupları kapatmadığı için eleşitiriyordu.



Facebook ortamındaki bazı yaklaşımlar ve görüşlerden de rahatsızlık duydukları biliniyor.



Müslüman Kardeşler için internet, Mısır'da ellerindeki az sayıdaki iletişim kanalından birisi.



Hareket resmen yasaklı. Bu nedenle bir televizyon kanalları ya da gazete çıkarma izinleri yok.



Buna karşılık bazı üyeler de hükümetin İkhwanbook sitesini izleyerek yasaklı grubun üyesi olanları tespit etmesi fikrinden endişe duyuyor.



Site son bir iki aydır deneme amaçlı olarak faaliyet gösteriyor. Ancak organizatörleri, henüz belli olmayan bir tarihte, siteyi kullanıma açacaklarını ve o zaman üye sayısının hızla artmasını beklediklerini söylüyor.