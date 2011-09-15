Müslüman Kardeşler'den Erdoğan'a laiklik tepkisi

T24

Erdoğan: Mısır laik bir anayasaya sahip olmalı



'Dışrıdan proje olmaz'

'Laiklik dinsizlik değil'

Kıpti azınlığa ziyaret

Mısır’da yakında demokratik seçimlerin yapılmasıyla iktidara gelebileceği konuşulan ülkenin en büyük İslamcı hareketi Müslüman Kardeşler, Erdoğan’ın yaptığı laiklik çıkışına tepki gösterdi. AP’ye konuşan örgütün sözcüsü Mahmud Gozlan, Erdoğan’ı “Bizimle İsrail konusunda aynı pozisyonu paylaşan, ülkesinin itibarını koruyan saygın bir lider” diye niteledi. Ancak Gozlan, Mısırlıların İslami bir devlette ısrarcı olduğunu belirterek, “Türkiye’de eğer bir erkek bir kadını yatakta bir başka erkekle yakalarsa onu yasalara göre cezalandıramaz, çünkü buna orada izin vardır. Bu açıdan Türkiye, İslam şeriatını ihlal etmektedir” dedi.Hürriyet'in aktardığına göre Gozlan, El Ehram Gazetesi’ne yaptığı açıklamada da, “Başka ülkelerin deneyimleri Mısır’da taklit edilemez. Türkiye’de laik devleti empoze eden şartlar, Mısır’daki mevcut şartlardan farklıdır” diye konuştu.Mübarek dönemin hapse atılan ve şimdi Müslüman Kardeşler’in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi’nin Başkan Yardımcısı olan İssam el Eryan ise Reuters’e şöyle konuştu: “Türkiye’yi ve Erdoğan’ı saygın liderler olarak hoş karşılıyoruz fakat onun veya ülkesinin tek başına bölgeye önderlik edip geleceği şekillendirebileceğini düşünmüyoruz. Arap devletlerinin dışarıdan projelere ihtiyacı yok. Değişim devrimlerden sonra demokratik olarak içten gerçekleşmeli.”Reuters, ismi açıklanmayan üst düzey bir Türk Dışişleri yetkilisine dayanarak yaptığı haberde Erdoğan’ın “Müslüman Kardeşlere gerekiyorsa yardım önerdiğini” yazdı. Habere göre Türk yetkili, “Gelip size ne yapmanız gerektiğini öğreteceğimizi söylemiyoruz ama isterseniz yardım edebiliriz” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Mısır’ın uydudan yayın yapan Dream TV adlı televizyon kanalına verdiği röportaj dün hem bölgenin, hem de dünyanın gündemine oturdu.Başbakan Erdoğan, Mısır’da uydudan yayın yapan özel televizyon kanalı Dream TV’de ülkenin en ünlü kadın ‘talk show programcısı Mona el Şazli’nin konuğu oldu. Ak Parti Genel Merkezi’nde yapılan ve banttan yayınlanan röportajda Erdoğan özellikle “laiklik” konusunda mesaj verdi. Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Mısır’da yeni anayasanın laik mi yoksa şeriat ilkelerine mi dayanması konusundaki tartışma yaşanırken Erdoğan’ın “Laiklik, din karşıtlığı anlamına gelmez” açıklaması, İslam dünyasında ses getirdi.Erdoğan, "Türkiye’de anayasa laikliği, devletin her dine eşit mesafede olması olarak tanımlar. Laiklik kesinlikle ateizm değildir. Ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Müslümanım ama laik değilim. Fakat laik bir ülkenin başbakanıyım. Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır. Ben Mısır’ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır’da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir" diye konuşmuştu.Başbakan Erdoğan’a sosyal medyadan destek ve övgüler de geliyor. Twitter’da yazan Ahmed Rida adlı Mısırlı, “Mübarek ve Erdoğan aynı fırsatlara sahipti. Fakat biri hem bu dünyada hem ahirette lanete uğrarken, diğeri herkesin hayır duasını alıyor” dedi. Faysal adlı başka bir kullanıcı ise “Erdoğan bir rock yıldızı. Güçlü, duruş sahibi, zarif ve yakışıklı. Tam bir rock yıldızı” diye yazdı.Başbakan Erdoğan, Kahire’deki temasları çerçevesinde dün Kıpti cemaati lideri Papa Şenuda ile de görüştü. Abbasiye Katedrali’ndeki görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Erdoğan ve Papa Şenuda birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Erdoğan, Papa Şenuda’yı Türkiye’ye davet etti, Diyanet ile ilişkileri geliştirmesini önerdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, önceki gün yaptığı açıklamada Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da dini azınlıklara yönelik “yeni tehditler” ortaya çıktığı uyarısı yapmış, “İnsanlar etnisite veya inançları için komşularını öldürebiliyorlar” demişti. ABD Dışişleri raporunda da Mübarek rejiminin düşüşüyle Kıpti Hıristiyanlarına şiddet eylemlerinin arttığı belirtilmişti. Mayıstan beri Mısır’da 15 Kıpti öldürüldü, 200’ü yaralandı.